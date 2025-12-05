Netflix объявил о покупке Warner Bros за 83 млрд долларов

Американский стриминговый сервис Netflix объявил о заключении сделки по покупке компании Warner Bros.

Как следует из официального пресс-релиза поставщика Netflix, сумма сделки составляет около 83 миллиардов долларов. В рамках соглашения компания получает активы, включая кино- и телевизионные студии Warner Bros, а также стриминговый сервис HBO Max и телеканал HBO.

Стоимость покупки оценили из расчета 27,75 доллара за одну акцию Warner Bros Discovery, что в общей сложности составляет 72 миллиарда долларов. Общая стоимость предприятия достигла примерно 82,7 миллиарда долларов. Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2026 года, после ранее анонсированного выделения подразделения Discovery Global в отдельную публичную компанию.

Отметим, что Warner Bros Discovery был создан в 2022 году после слияния WarnerMedia и Discovery Inc. В его состав входят Discovery, HBO Max, CNN, Food Network, Animal Planet, Science Channel и Warner Bros. Летом 2025 года компания анонсировала планы по разделению на Warner Bros и Discovery Global.