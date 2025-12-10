Жалоба на сброс отходов в реку Утка в Петербурге дошла до Бастрыкина

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту нарушения природоохранного законодательства в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба СК России, обращение по вопросу несанкционированного сброса отходов в водоохранной зоне поступило через приемную Бастрыкина в социальной сети. Жалоба касается действий неизвестных лиц в Невском районе города.

По имеющейся информации, с ноября текущего года вблизи жилых домов на улице Русановской осуществляется сброс грунта и строительных отходов в реку Утка. Предыдущие обращения местных жителей в различные инстанции не принесли желаемого результата.

В настоящее время Главным следственным управлением по Петербургу уже проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства Павлу Выменцу доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Ранее данная ситуация уже освещалась в средствах массовой информации. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета.