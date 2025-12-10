Сотрудницу пансионата обвиняют в смерти постоялицы в Ленобласти

Во Всеволожском районе перед судом предстанет сотрудница пансионата, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности.

По данным пресс-службы Следственного управления СК России по Ленинградской области, завершено расследование в отношении 45-летней оператора учреждения по уходу. Ей инкриминируют причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Следствие установило, что 1 мая 2025 года обвиняемая в комнате пансионата самостоятельно надела на 93-летнюю постоялицу специальный фиксирующий жилет. Она не обладала необходимыми навыками его применения и не осуществляла должный присмотр.

В результате неправильных действий женщина скончалась от механической асфиксии, вызванной плотным прилеганием жилета к шее. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.