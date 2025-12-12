Суд встал на сторону Роспотребнадзора в споре с предпринимателем из-за табака

Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Роспотребнадзора к индивидуальному предпринимателю, который систематически нарушал правила оборота табачной продукции. Предпринимателю предписано устранить нарушения и уплатить государственную пошлину.

Суд удовлетворил иск Межрегионального управления Роспотребнадзора к индивидуальному предпринимателю. Иск был подан в защиту неопределенного круга потребителей с требованием прекратить противоправную деятельность.

Основанием для судебного разбирательства стали многократные нарушения в сфере оборота табачной продукции. В ходе проверок было установлено, что с сентября 2023 по август 2024 года предприниматель продавал табачные изделия без надлежащей регистрации в государственной системе мониторинга оборота маркированных товаров. Суть нарушений заключалась в том, что при продаже продукции не направлялись обязательные электронные запросы для проверки кодов маркировки.

Несмотря на полученные предупреждения, предприниматель не устранил нарушения, что и послужило причиной для обращения в суд. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В итоге суд признал действия предпринимателя незаконными. В соответствии с решением суда, бизнесмен обязан привести свою деятельность в соответствие с законом и уплатить государственную пошлину в размере трех тысяч рублей.