В 2026 году пособие по беременности составит около 125 тысяч рублей

Минимальное пособие по беременности и родам в 2026 году составит около 125 тысяч рублей.

Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин в беседе с корреспондентами РИА Новости. По его словам, сумма рассчитывается исходя из нового минимального размера оплаты труда.

В случае многоплодной беременности размер выплаты увеличится и достигнет примерно 172 тысяч рублей. Данные цифры являются ориентировочными и отражают минимальный уровень поддержки для будущих матерей. Уточняется, что окончательная сумма может незначительно варьироваться.

Ранее несколько социальных выплат и пособий также были увеличены в связи с ростом МРОТ. Этот процесс затронул выплаты по уходу за ребенком, больничные листы и алименты. Все эти изменения направлены на повышение уровня социальной защищенности граждан в новых экономических условиях.

Все соответствующие перерасчеты происходят в автоматическом режиме. Гражданам для получения актуальных сумм не требуется подавать дополнительные заявления в государственные фонды. Индексация производится централизованно на основании утвержденных законодательных актов.