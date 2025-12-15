В Госдуме заявили о влиянии дела Долиной на рынок вторичного жилья

В Государственной думе заявили, что резонансное дело певицы Ларисы Долиной уже оказывает негативное влияние на рынок вторичного жилья в стране.

Как сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции, так называемая «схема Долиной» стала широко известна.

Эта ситуация, когда продавец после получения денег отказывается передавать квартиру, ссылаясь на мошенников, заставляет многих покупателей действовать осторожнее. Люди стали опасаться, что могут лишиться и средств, и жилья одновременно.

Для повышения безопасности сделок в Госдуме сейчас обсуждаются законодательные инициативы. Ключевое предложение — введение «периода охлаждения», когда деньги покупателя будут храниться на специальном счете до завершения всей процедуры. Также рассматривается идея обязательного нотариального заверения подобных сделок.

Аксаков отдельно отметил масштаб проблемы финансового мошенничества, указав, что до 80 процентов похищенных средств изымается под влиянием обмана.

Напомним, певица Лариса Долина через суд вернула себе проданную квартиру, в результате чего покупательница Полина Лурье осталась без жилья и без денег.