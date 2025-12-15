Ученые выяснили, что чувство голода вызывает плохое настроение

Новое научное исследование переворачивает привычное представление о природе так называемого состояния «голодной злости» (hangry).

Оказывается, плохое настроение вызывает не сам по себе низкий уровень энергии в организме, а осознанное чувство голода.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале eBioMedicine, ученые обнаружили, что изменения уровня глюкозы в крови влияют на настроение только тогда, когда люди субъективно воспринимают эти изменения как чувство голода.

Ведущий автор работы доктор Кристин Кадук пояснила, что ухудшение настроения при падении сахара происходит именно потому, что человек начинает чувствовать себя голодным, а не из-за самого факта низкого уровня глюкозы.

Методология исследования и ключевые выводы

Чтобы изучить эту взаимосвязь в естественных условиях, исследователи в течение четырех недель наблюдали за 90 здоровыми взрослыми.

Участники использовали постоянные мониторы глюкозы и несколько раз в день через приложение на смартфоне оценивали свой текущий уровень голода, сытости и настроения. Первоначальный анализ действительно показал корреляцию: более высокий уровень сахара соответствовал лучшему настроению.

Однако, когда ученые статистически исключили влияние субъективных ощущений голода и сытости, прямая связь между глюкозой и настроением практически исчезла.

Это свидетельствует о том, что ключевым фактором, влияющим на эмоции, является именно сознательное восприятие телесного состояния. Корреспондирующий автор исследования Нилс Кремер отметил, что осознанное чувствование сигналов собственного тела может выступать в роли буфера для настроения, помогая сохранять эмоциональную стабильность даже при колебаниях уровня энергии.

Значение для будущих исследований и терапии

Интересно, что участники, чьи субъективные оценки голода точнее соответствовали объективным изменениям глюкозы (так называемая интероцептивная точность), в целом испытывали меньше перепадов настроения.

Это открытие подчеркивает тесную связь между метаболизмом и психическим здоровьем. Ученые полагают, что улучшенное понимание того, как телесное восприятие связано с настроением, может в долгосрочной перспективе помочь в разработке новых терапевтических подходов.

Исследователи указывают, что многие заболевания, такие как депрессия или ожирение, связаны с измененными метаболическими процессами.

Целенаправленная тренировка интероцепции — способности осознавать внутренние сигналы тела — или неинвазивная стимуляция блуждающего нерва, связывающего органы с мозгом, могут стать перспективными методами коррекции.

Таким образом, состояние «голодной злости» оказывается не простой биологической реакцией, а сложным психофизиологическим феноменом, в котором сознательное восприятие играет решающую роль.