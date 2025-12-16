Утром во вторник в небе над Ленобластью сбили беспилотник

Во вторник утром в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена опасность угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Один беспилотник был уничтожен над территорией Киришского района.

Сообщение об опасности в воздушном пространстве региона поступило в 8:07 утра. По предварительным данным один дрон был уничтожен над Киришским районом. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

В связи с произошедшим были введены ограничения на работу мобильного интернета. Скорость передачи данных может быть снижена, при этом доступ предоставляется только к интернет-ресурсам, входящим «белый список» российских сайтов.