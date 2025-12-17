Михаил Галустян рассказал о будущих проектах с Сергеем Светлаковым

Шоумен и актер Михаил Галустян заявил, что в ближайшее время новых совместных проектов с Сергеем Светлаковым не планируется. По словам артиста, они практически перестали общаться, хотя и сохраняют теплые воспоминания о совместной работе над «Нашей Russia».

В разговоре с изданием 1E.ru.Михаил Галустян заявил, что в настоящее время его общение с экс-напарником по юмористическому проекту «Наша Russia» практически сошло на нет. При этом он подчеркнул, что это не связано с какими-либо конфликтами.

По его словам, у каждого из них сейчас своя насыщенная и интересная жизнь, поэтому просто не остается времени на регулярное общение, как не возникает и особого повода для него.

Галустян с теплотой вспоминает годы совместной работы и называет это время очень плодотворным и насыщенным. Однако на вопрос о возможных будущих проектах с Сергеем Светлаковым он ответил, что в ближайшее время ничего подобного не планируется.

Отметим, что наибольшую известность Михаил Галустян получил после выхода скетч-кома «Наша Russia». Сейчас артист активно выступает под псевдонимом Супер Жорик, ведет несколько телевизионных проектов, снимается в кино и участвует в комедийных шоу.