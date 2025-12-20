Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в шестом раунде

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа одержал досрочную победу над блогером и боксером-любителем Джейком Полом.

В Майами состоялся боксерский поединок между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и интернет-знаменитостью Джейком Полом. Бой транслировался на платформе Netflix и завершился досрочно, Джошуа нокаутировал соперника в шестом раунде.

Для 36-летнего британца эта победа стала первой после поражения Даниэлю Дюбуа в сентябре 2024 года. Общий счет Джошуа теперь составляет 29 побед при четырех поражениях, два из которых он потерпел от Александра Усика, а еще одно — от Энди Руиса.

Отметим, что 28-летний Джейк Пол провел 14 профессиональных боев и одержал 12 побед. До встречи с Джошуа он не выходил на ринг против действующего боксера тяжелой весовой категории. В ноябре у него сорвался запланированный поединок с чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом, которого отстранили из-за обвинений в домашнем насилии.

Пол начинал карьеру как видеоблогер в сервисе Vine, а затем перешел на YouTube, где собрал свыше 20 миллионов подписчиков. В боксе он дебютировал в 2019 году, параллельно снимаясь в телевизионных проектах.