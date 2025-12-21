За два месяца спрос на постеры и маски с изображением Долины вырос в 6-7 раз

Продажи сувенирной продукции с изображением Ларисы Долиной на маркетплейсе Wildberries выросли в несколько раз за два месяца. В то же время продажи ее музыкальных альбомов на физических носителях упали до нуля.

Аналитики зафиксировали рост продаж сувенирной продукции с изображением певицы Ларисы Долиной на маркетплейсе. По данным пресс-службы Wildberries и Russ (РВБ), с 1 ноября по 18 декабря 2025 года продажи картонных фотомасок выросли на 500% в натуральном выражении, постеров — на 650%, а популярность ростовых кукол увеличилась в четыре раза.

Представители компании отметили, что, несмотря на отсутствие массового спроса, указанные категории товаров показали крайне высокую динамику по сравнению с «доскандальным» периодом. В то же время продажи виниловых пластинок и CD-альбомов Ларисы Долиной на площадке сократились до нуля.

Как пояснили в РВБ, абсолютные объемы продаж музыкальных носителей всегда были небольшими. Аналитики также отметили, что некоторые товары, например, постеры с автографом певицы, продаются со скидками до 95%.