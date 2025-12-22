В России предложили ограничить цены на продукты в аэропортах

В России прозвучало предложение законодательно ограничить наценку на товары первой необходимости в аэропортах.

Инициаторами выступили депутат Государственной думы Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов. Они считают, что максимальная торговая надбавка не должна превышать 50 процентов.

Сенатор Гибатдинов объяснил, что пассажиры часто становятся заложниками обстоятельств, например, при длительных задержках рейсов. В таких ситуациях людям приходится покупать воду или еду по сильно завышенным ценам.

Особенно сложно приходится семьям с детьми или гражданам с хроническими заболеваниями. По словам парламентария, наценка в аэропортах иногда достигает 500 процентов, что является недопустимым.

Инициаторы призвали провести анализ причин формирования столь высоких цен. На основе его результатов можно будет сделать соответствующие выводы и принять меры.

Ранее в Государственной думе уже звучали схожие инициативы. Депутаты призывали снизить наценку на авиабилеты в праздничные периоды.