Возвращение Ларисы Долиной на сцену встретили прохладно

Певица Лариса Долина впервые появилась на публике после окончания громкого судебного процесса о квартире.

Ее возвращение состоялось на концерте «Рождество с Григорием Лепсом» 21 декабря. Выход артистки на сцену прошел в напряженной атмосфере.

Возвращение в атмосфере молчания

Певицу сопровождали адвокат и четверо сотрудников охраны. Для нее была выделена отдельная гримерка, а общение с прессой свели к минимуму.

Со сцены Ларису Долину представила ведущая Яна Чурикова, говоря об искуплении и надежде. Артистка вышла к зрителям в серебряном платье и исполнила песню «Бенгальский огонь».

Зал встретил исполнительницу холодным молчанием, а во время номера раздался свист. После выступления Долина оперативно покинула площадку, не общаясь с журналистами.

Исход судебного спора

В середине декабря Верховный суд Российской Федерации завершил многомесячный спор вокруг недвижимости. Элитная квартира певицы в районе Хамовники была окончательно возвращена покупательнице Полине Лурье.

Стоимость квартиры составляла 112 миллионов рублей. Для самой артистки решение суда стало тяжелым ударом, после которого она не выходила на связь с коллегами и не комментировала ситуацию.

Предыстория конфликта

Скандал начался после того, как в прошлом году Лариса Долина продала свою квартиру. Покупательница передала сумму наличными, после чего артистка отдала эти деньги курьеру, будучи уверенной в участии в специальной операции против мошенников.

Позже певица добилась отмены сделки в Хамовническом районном суде Москвы. Она заявила, что действовала под сильным психологическим давлением и не отдавала отчета своим действиям.

В результате покупательница лишилась и квартиры, и денег. Этот аспект дела привлек широкое внимание общественности и спровоцировал волну аналогичных судебных исков.

Общественная реакция и предложение артистки

На фоне скандала Лариса Долина дала интервью в телевизионном шоу. Она заявила, что справедливым решением считает возврат денег, но такой суммы у нее нет.

Артистка предложила возвращать 112 миллионов рублей частями в течение нескольких лет. Однако покупательница отклонила это предложение.

Поведение певицы вызвало критику со стороны некоторых коллег. Конфликт получил широкий резонанс в средствах массовой информации и социальных сетях.