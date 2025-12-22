Эксперт Вахрушева заявила об отсутствии серьезной угрозы от гонконгского гриппа

Новый вариант гонконгского гриппа, получивший название подтип K, обнаружен на территории России.

По мнению экспертов, он не представляет серьезной опасности, так как сохраняет чувствительность к современным противовирусным препаратам. Об этом сообщила директор департамента клинической медицины Дальневосточного федерального университета Светлана Вахрушева.

Оценка угрозы нового штамма

Как сообщает ТАСС, новый подтип является вариантом вируса гриппа A(H3N2). Отмечается рост его распространенности, однако данных о способности вызывать тяжелые осложнения пока нет.

По словам Вахрушевой, мировой медицинский сообщество подтверждает, что данный вирусный подтип реагирует на стандартные лекарства, применяемые для лечения гриппа. Это важный фактор, снижающий потенциальные риски для населения.

Эксперт также пояснила ежегодное явление антигенного дрейфа. Оно заключается в незначительных мутациях циркулирующих штаммов, из-за чего эффективность вакцин не является стопроцентной.

Текущая эпидемиологическая обстановка

Ранее Роспотребнадзор сообщил о сезонном подъеме заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. В структуре заболеваемости доминирует именно вирус гриппа A(H3N2), известный как гонконгский грипп.

По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вирус быстро распространяется и уже выявлен в 30 странах мира. При этом в России темпы роста заболеваемости им, по словам Вахрушевой, снизились.

Однако статистика Научно-исследовательского института гриппа указывает, что на пятидесятой неделе года уровень заболеваемости продолжает расти. Он составляет порядка 106 случаев на десять тысяч населения.

История и особенности гонконгского гриппа

Штамм A(H3N2) впервые вызвал пандемию в 1968-1969 годах, начавшись в Гонконге. С тех пор он прочно вошел в сезонную циркуляцию вирусов гриппа по всему миру.

Его особенностью является высокая заразность и очень короткий инкубационный период, составляющий от одного до двух дней. Заболевание часто начинается внезапно, с резкого подъема температуры до 39 — 40 градусов.

Симптомы и группы риска

К типичным симптомам относятся сильная лихорадка, ломота в теле, головная боль, общая слабость и сухой кашель. У детей заболевание может протекать тяжелее, иногда с желудочно-кишечными проявлениями.

Наиболее высок риск осложнений у детей до пяти лет, пожилых людей старше 6о лет, беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями. Возможными осложнениями являются пневмония, бронхит, синуситы и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Лечение и профилактика

Лечение заключается в соблюдении постельного режима, приеме симптоматических средств и обильном питье. Для снижения температуры применяются препараты на основе парацетамола или ибупрофена.

Ключевой мерой профилактики остается вакцинация. Современные вакцины способны предотвратить заболевание у 50 — 60 процентов привитых и значительно снижают риск тяжелого течения болезни.

Также важно соблюдать гигиену рук, регулярно проветривать помещения и по возможности избегать мест массового скопления людей в период эпидемического подъема.