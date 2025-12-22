Ученые выявили связь между темным шоколадом и биологическим возрастом

Исследователи из Великобритании представили данные, которые могут объяснить репутацию темного шоколада как полезного для здоровья продукта.

Согласно результатам, опубликованным в журнале Aging, в центре внимания ученых оказался теобромин — один из ключевых компонентов какао. Специалисты выявили статистическую связь между более высоким уровнем этого вещества в крови и признаками биологического омоложения.

В исследовании приняли участие около 1,7 тысяч добровольцев. У каждого измеряли концентрацию теобромина и оценивали биологический возраст с помощью эпигенетических маркеров.

У значительной части участников с повышенным уровнем теобромина эпигенетический возраст оказался ниже хронологического. Проще говоря, их клетки выглядели моложе, чем можно было ожидать по дате рождения.

Авторы работы подчеркивают, что их результаты демонстрируют именно статистическую связь, а не прямое доказательство омолаживающего эффекта. Тем не менее, данные согласуются с предыдущими исследованиями потенциальной пользы какао.

Ученые делают акцент на умеренном потреблении небольших порций качественного темного шоколада с высоким содержанием какао. Избыток продукта может нивелировать потенциальную пользу из-за высокой калорийности.