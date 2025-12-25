В деревне Мякинкино подключили к газоснабжению частный дом

В Ленинградской области завершено подключение к газораспределительной сети одного из частных домовладений. Работы проведены в рамках общей программы газификации региона.

На территории деревни Мякинкино выполнено подключение к газораспределительным сетям индивидуального жилого дома. Проведение данных работ стало исполнением ранее данного поручения губернатора региона Александра Дрозденко.

По оперативной информации, по итогам 2025 года в области было реализовано 17,7 тысячи подключений, что на 16% превысило первоначально установленный плановый показатель в 15,3 тысячи. С момента старта соответствующей программы на территории региона суммарно выполнено 31,5 тысячи подобных подключений. Данный показатель позволяет Ленинградской области занимать пятую строчку в общероссийском рейтинге по данному направлению.

Параллельно в регионе продолжает действовать государственная программа, предусматривающая предоставление субсидий на газификацию частных домовладений. Размер финансовой помощи является дифференцированным и зависит от статуса заявителя. Максимальная выплата в размере 300 тысяч рублей установлена для ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, приравненных к ним, а также членов семей погибших участников специальной военной операции.

Для граждан, относящихся к иным льготным категориям, размер субсидии составляет 201 тысячу рублей. Все остальные собственники жилых домов могут претендовать на компенсацию в фиксированном размере 180 тысяч рублей.