Принц Уильям изменил новогодние планы на заре отношений с Кейт и расстроил ее

Современные отношения принца Уильяма и принцессы Кейт являются образцом крепкого союза, однако на заре своего романа пара столкнулась с испытаниями, связанными с королевскими обязательствами. Как сообщают источники, в 2006 году решение Уильяма в последний момент изменить новогодние планы оставило его тогдашнюю девушку в слезах и заставило задуматься о будущем их отношений.

Новогодний конфликт 2006 года

До брака, согласно традиции, Уильям и Кейт проводили Рождество и Новый год раздельно: наследник престола отправлялся в Сандрингем к королевской семье, а Кейт — к своим родителям в Баклбери. В 2006 году пара договорилась нарушить эту традицию и встретить Новый год вместе в семье Миддлтон. Однако, как описывается в книге «Создание королевского романа» Кэти Николл, Уильям в последний момент передумал после разговора с отцом, принцем Чарльзом, и королевой Елизаветой II, которые посоветовали ему не торопиться с серьезными решениями. О своем решении остаться с родными он сообщил Кейт по телефону 26 декабря, что стало для нее тяжелым ударом, пишет The Mirror.

Временное расставание и воссоединение

Этот эпизод стал предвестником кризиса в отношениях. Спустя несколько недель, в 2007 году, пара официально рассталась. Однако разлука оказалась недолгой — уже через несколько месяцев Уильям и Кейт возобновили отношения, которые с тех пор только укреплялись. В 2010 году состоялась помолвка, а в 2011 — пышная свадьба в Вестминстерском аббатстве. Сегодня у супругов трое детей: принц Джордж (11 лет), принцесса Шарлотта (9 лет) и принц Луи (6 лет).

Современный союз: признание и поддержка

Сейчас принц Уильям открыто говорит о важности роли жены в его жизни. Во время недавнего визита в Уэльс, общаясь с основателем благотворительной организации, он отметил: «За мной стоит моя жена… За каждым обычным мужчиной стоит ещё более замечательная жена». Этот комментарий, по мнению бывшего королевского корреспондента BBC Дженни Бонд, красноречиво показывает, насколько Уильям ценит поддержку и равное партнерство с Кейт. Бонд добавила, что это признание отражает реальность, в которой женщины часто несут основную нагрузку по организации семейной жизни.

Совместное воспитание детей

Несмотря на публичность своих обязанностей, Уильям и Кейт стараются максимально участвовать в повседневной жизни детей. В одном из интервью принц с юмором назвал себя «таксистом», ответственным за развозку детей на школьные и спортивные мероприятия. Он подчеркнул, что супруги делят родительские обязанности, признав, что Кейт, вероятно, берет на себя большую их часть. Этот эпизод из прошлого иллюстрирует сложности, с которыми сталкиваются пары, когда один из партнеров принадлежит к королевской семье, и подчеркивает долгий путь взаимопонимания и поддержки, который прошли Уильям и Кейт, чтобы стать той сильной и гармоничной парой, которой их видят сегодня.