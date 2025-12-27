Продюсера сериала «Бригада» Александра Иншакова госпитализировали в Москве

Известный каскадер и продюсер культового сериала «Бригада» Александр Иншаков был экстренно госпитализирован в Москве с нарушением сердечного ритма и повышенным артериальным давлением.
По данным Telegram-канала Mash, 78-летнего артиста доставили в терапевтическое отделение в состоянии средней степени тяжести.
Иншаков провел в больнице четыре дня, после чего врачи стабилизировали его состояние, скорректировали лечение и выписали домой. Продюсер широко известен как создатель сериала «Бригада», многие сюжеты которого, по его словам, были основаны на реальных событиях из его жизни. Именно Иншаков настоял на кандидатуре Сергея Безрукова на главную роль и привлек к работе представителей криминальной среды для обеспечения достоверности.