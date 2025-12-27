Республика Абхазия направила в Санкт-Петербург 10 тонн мандаринов для социальных учреждений и стационаров в преддверии новогодних праздников.

Акция была инициирована политической партией «Народный Фронт Абхазии» и получила личную поддержку президента республики Бадра Гунбы. Фрукты уже переданы в Дом социального обслуживания «Иверский» и Детскую педиатрическую больницу при Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, откуда их распределят по профильным учреждениям.

Напомним, лето Петербург принимал абхазских школьников на празднике «Алые паруса». Кроме того, из рода на Неве была додавлена партия поставку партии из десяти троллейбусов для столицы Абхазии.