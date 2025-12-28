Надежда Кадышева возглавила рейтинг самых дорогих исполнителей для корпоративов

Российский шоу-бизнес столкнулся с беспрецедентным ростом гонораров за корпоративные выступления в предновогодний период. Лидером по стоимости стала Надежда Кадышева с ценником в 50 миллионов рублей.

В преддверии новогодних праздников рынок корпоративных выступлений артистов в России продемонстрировал резкий рост цен. Как отмечают эксперты, декабрь традиционно становится периодом, когда гонорары исполнителей увеличиваются в несколько раз по сравнению со стандартными ставками.

По данным источников, самой дорогой артисткой для приглашения на частные мероприятия в 2025 году стала Надежда Кадышева. После возвращения на сцену певица подняла свой гонорар до 50 миллионов рублей. Также в верхней части ценового рейтинга находятся группа «Ленинград», запрашивающая 20 миллионов за 40-минутное выступление, и Филипп Киркоров, чьи выступления оцениваются в аналогичном диапазоне, сообщают «Аргументы и Факты».

К группе высокооплачиваемых исполнителей в этом году присоединился коллектив «Звери». Занятость солиста Романа Билыка в других проектах ограничивает доступность группы, что повышает интерес заказчиков и стоимость контрактов. В топ самых востребованных и дорогих артистов также вошли Баста, группа «Руки Вверх» и Ирина Аллегрова.

Минимальная ставка для известных коллективов начинается от пяти миллионов рублей. Итоговая сумма формируется с учетом множества факторов, включая продолжительность выступления, формат и локацию мероприятия, а также специальные пожелания организаторов.

Резкий рост гонораров связан не только с сезонным ажиотажем, но и с дефицитом свободных дат у топовых артистов, которые вынуждены выбирать между наиболее выгодными предложениями.