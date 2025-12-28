Женщина пыталась укусить сотрудников скорой помощи на улице Дыбенко

На улице Дыбенко в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая пыталась ударить и укусить сотрудников скорой помощи, прибывших для оказания ей медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 27 декабря. В 17:33 сотрудники Росгвардии получили сигнал тревоги из автомобиля скорой медицинской помощи.

Прибыв на вызов во двор улицы Дыбенко, они обнаружили агрессивную и пьяную женщину. Петербурженка громко кричала, пыталась нанести удары и укусить прибывших для оказания помощи врачей.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленницу и помогли медицинскому персоналу погрузить ее в машину скорой помощи, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

После этого женщину доставили в одно из городских медицинских учреждений, где ей была оказана необходимая помощь.