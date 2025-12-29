К дому Ларисы Долиной в Хамовниках приехал фургон для перевозки вещей

К дому певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники прибыл грузовой автомобиль, и грузчики начали выносить вещи. Ранее адвокат покупательницы квартиры заявила, что певица отказалась выехать до 30 декабря.

К подъезду дома в Ксеньинском переулке, где находится квартира Ларисы Долиной, подъехал грузовик. Двое грузчиков начали выносить и грузить мебель и коробки с вещами. Данные действия могут эти действия могут быть связаны с утратой певицей права собственности на данную жилплощадь, сообщает 360.ru.

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко ранее сообщила, что представители Долиной отклонили просьбу новой владелицы освободить квартиру до 30 декабря. По словам юриста, певица поставила условие о выезде не раньше 5 января. Свириденко добавила, что в случае неисполнения этого обязательства будут предприняты соответствующие меры.

Напомним, Верховный суд России оставил в силе право собственности на спорную квартиру за Полиной Лурье, не обнаружив нарушений в сделке купли-продажи.

Московский городской суд вынес определение, обязывающее Ларису Долину покинуть жилое помещение и уступить его законной владелице.