В Петербурге два автомобиля попали в зону аварии на теплотрассе

В Санкт-Петербурге два автомобиля оказались в зоне аварии на теплопроводе на улице 5-й Советской. Движение транспорта на участке ограничено, сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

По данным компании, информация о вытекании теплоносителя поступила в диспетчерскую службу несколько часов назад. Специалисты зафиксировали повреждение трубы 1990 года прокладки диаметром 400 мм. Участок огорожен, утечка локализована. Оба автомобиля, попавшие в зону разлива, были эвакуированы, пострадавших нет.

В связи с ремонтом с 15:30 30 декабря будет ограничено отопление близлежащих домов. Срок проведения работ составляет 13 часов. Информация о времени отключения будет доведена до жителей управляющими компаниями.

В одной из квартир домов, попавших в зону аварии, находился вокалист группы Jane Air Антон Лиссов. В своих социальных сетях он рассказал, что его супруге пришлось срочно перегонять автомобиль из опасной зоны, описав этот маневр как «очень опасный пируэт».