Сценарист фильмов Гая Ричи не исключил совместные проекты с Россией

Продюсер и сценарист Айван Эткинсон, известный по работе над последними фильмами британского режиссера Гая Ричи, выразил заинтересованность в сотрудничестве с российскими кинематографистами.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Эткинсон заявил, что открыт к возможности снять российского актера или привлечь в команду режиссера или оператора из России. «Мы снимаем фильмы по всему миру, а в наших проектах всегда работает множество людей из разных стран. До России пока не доехали, но, конечно, в будущем это было бы замечательно», — отметил он.

Обсуждая российских актеров, сценарист признался, что мало о них знает, однако выделил тех, кто играл гангстеров. В частности, его впечатлили Сергей Безруков в роли Саши Белого из сериала «Бригада» и Евгений Чебатков, сыгравший криминального авторитета в фильме «Майор Гром: Игра».