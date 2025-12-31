Студия «Ленфильм» станет центром патриотического кино

Киностудия «Ленфильм», переданная в собственность Санкт-Петербурга, станет ядром производства патриотического кино.

Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в своем новогоднем обращении к жителям. Он отметил, что благодаря решению президента Владимира Путина киностудия была возвращена городу.

Напомним, указ о передаче 100% акций «Ленфильма» из федеральной собственности в городскую был подписан главой государства 2 декабря 2025 года. Целью этого шага названо развитие кинопроизводства в России. Правительству поручено обеспечить передачу в шестимесячный срок.

Ранее в Петербурге обсуждали возможность развития киностудии как всероссийского центра создания патриотического и исторического кино. При этом подчеркивалось, что «Ленфильм» сохранит свою роль как производственная база для съемок фильмов других кинокомпаний.