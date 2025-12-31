На Кубани на 53-м году жизни скончалась актриса театра Ольга Малющева

В Краснодарском крае 31 декабря прошла церемония прощания с актрисой Армавирского театра драмы и комедии Ольгой Малющевой.

В сообщении на странице театра в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что актрису провожали в последний путь аплодисментами, звучавшими в стенах родного театра. Ее уход назвали невосполнимой утратой для всего театрального сообщества и культуры города. В театре отметили, что Ольга была не просто актрисой, а дарила зрителям тепло, искренность и настоящее искусство.

На церемонию прощания пришли родные, близкие, коллеги, а также представители городских властей и общественности. Театр выразил соболезнования семье и друзьям актрисы.

Ольга Малющева умерла в возрасте 52 лет. Свою карьеру она начала в 1996 году в Амурском театре драмы, затем играла в Кинешемском драматическом театре. С 2009 года была актрисой Армавирского театра драмы и комедии.