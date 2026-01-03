Причиной смерти россиянина в Таиланде при восхождении стал инфаркт

Посольство России в Таиланде подтвердило гибель российского туриста во время восхождения к храму Тхам Та Пан в провинции Пхангнга.

По данным дипмиссии, причиной смерти стал острый инфаркт миокарда, пишет 360.ru. Как сообщили в посольстве, посмертное обследование, проведенное врачом местной больницы, не выявило внешних телесных повреждений. Смерть наступила в результате ишемической болезни сердца, приведшей к инфаркту.

Ранее поступала информация, что 40-летний мужчина потерял сознание во время подъема в гору, а предварительной причиной смерти назывался тепловой удар. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали его смерть.