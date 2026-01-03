Вандалы повредили фасад объекта культурного наследия Ямской рынок в Петербурге

В Санкт-Петербурге зафиксирован акт вандализма на фасаде объекта культурного наследия федерального значения — Ямского рынка на улицах Марата и Разъезжей.

Инспекторы зафиксировали повреждения, а камеры видеонаблюдения сохранили момент преступления, на котором злоумышленники наносят черную краску на историческое здание, сообщает пресс-служба ГАТИ Санкт-Петербурга.

Ямской рынок был построен в начале XIX века по проекту архитектора Василия Стасова. В 1960-х годах в здании располагался популярный среди ленинградцев Комиссионный магазин мебели и культтоваров № 42. Повреждение памятника истории и культуры является уголовным преступлением, максимальное наказание за которое может достигать трех лет лишения свободы или штрафа в размере 3 миллионов рублей.

Специалисты Городской административно-технической инспекции (ГАТИ) сохранили видеозаписи для передачи в полицию. Эти материалы могут стать важными доказательствами после официального заявления собственника объекта.