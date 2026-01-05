Охотник случайно убил пассажира автомобиля в Ленобласти

В Ленинградской области охотник выстрелил два раза по движущемуся автомобилю, ошибочно приняв его за лося. Из-за стрельбы в салоне машины погиб пассажир.

По предварительным данным, 3 января обвиняемый во время охоты на лося принял движущийся по лесной дороге автомобиль за животное и произвел два выстрела.

В результате один из выстрелов попал в пассажира на переднем сидении. Пострадавший умер от сквозного ранения правого бедра. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

В отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали и предъявили обвинение. В ходе допроса мужчина признал свою вину.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет также дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию охоты.