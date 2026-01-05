ДТП возле Московского вокзала парализовало движение в центре Петербурга

Дорожно-транспортное происшествие возле Московского вокзала стало причиной образования бордовых пробок в центре Санкт-Петербурга днем 5 января.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», высший уровень загруженности наблюдается на нескольких ключевых магистралях. Дороги окрасились в бордовый цвет на Невском проспекте, Лиговском проспекте, Гончарной улице и улице Восстания.

Также плотные заторы образовались на Садовой улице, Дворцовой набережной и на дорогах в районе Исаакиевского собора. Об этом сообщает Мойка78.

Помимо центра, сложная дорожная ситуация сложилась на севере города. На Кольцевой автодороге бордовые пробки собрались возле Бугров на участке с 28-го до 25-го километра, а также на самом Новоприозерском шоссе.