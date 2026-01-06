В России может появится система льготной аренды жилья для молодых семей

В Общественной палате предложили создать массовую программу льготной аренды жилья для молодых и многодетных семей. Инициатива предполагает софинансирование арендной платы со стороны государства и работодателя.

По мнению парламентариев, существующие механизмы субсидированного найма часто носят временный характер, предоставляя льготу лишь на первые несколько лет, после чего арендатор вынужден платить полную стоимость.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил формировать целостную систему поддержки, в которой часть затрат на аренду компенсировал бы работодатель, а другую часть — государство. В качестве стимула для компаний они видят возможность предоставления налоговых льгот или освобождения от иных отчислений на период, пока они оказывают поддержку своим сотрудникам, вступившим в брак.

По статистике депутатов, примерно в течение полутора лет в молодой семье появляется ребенок, что должно служить основанием для подключения дополнительных мер государственной помощи. В случае, если дети не рождаются, семья должна самостоятельно нести ответственность за обеспечение себя жильем.