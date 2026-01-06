Вторник, 6 января 2026
$78.23 €92.09 ¥11.16
-12.8 C
Санкт-Петербург
Новости

В России может появится система льготной аренды жилья для молодых семей

Даниил Александров
Фото: abn.agency

В Общественной палате предложили создать массовую программу льготной аренды жилья для молодых и многодетных семей. Инициатива предполагает софинансирование арендной платы со стороны государства и работодателя.

По мнению парламентариев, существующие механизмы субсидированного найма часто носят временный характер, предоставляя льготу лишь на первые несколько лет, после чего арендатор вынужден платить полную стоимость.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил формировать целостную систему поддержки, в которой часть затрат на аренду компенсировал бы работодатель, а другую часть — государство. В качестве стимула для компаний они видят возможность предоставления налоговых льгот или освобождения от иных отчислений на период, пока они оказывают поддержку своим сотрудникам, вступившим в брак.

По статистике депутатов, примерно в течение полутора лет в молодой семье появляется ребенок, что должно служить основанием для подключения дополнительных мер государственной помощи. В случае, если дети не рождаются, семья должна самостоятельно нести ответственность за обеспечение себя жильем.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Традиции, угощения и запреты на Рождество у православных христиан

Православные христиане, 7 января, отмечают один из главных церковных праздников — Рождество Христово. Празднованию предшествует длительный пост, а сам день наполнен особыми богослужениями, традиционными угощениями и народными обычаями.Дата празднования и исторические корниПравославное Рождество ежегодно отмечается 7 января, что обусловлено использованием юлианского календаря в церковном летоисчислении, в то время как католики и протестанты празднуют его 25 декабря по григорианскому стилю. Исторической основой праздника являются евангельские события, произошедшие больше двух тысяч лет назад в Вифлееме, где в пещере-вертепе родился Иисус Христос.Подготовка и духовное значениеПодготовка к торжеству включает сорокадневный Рождественский пост, кульминацией которого становится строгий Сочельник 6 января, когда первую пищу вкушают только после появления на небе первой звезды в память о Вифлеемской звезде. Для верующих это день напоминания о фундаментальных христианских...
Читать далее
Наука

Ученые фиксируют аномальные радиосигналы от межзвездной кометы 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS, пролетающий через Солнечную систему, демонстрирует аномальную радиоактивность. Ученые зафиксировали устойчивые радиосигналы от этого тела, сила и регулярность которых не соответствуют стандартным моделям.Регистрация аномальных радиосигналовСообщения о том, что объект 3I/ATLAS испускает радиосигналы ранее появлялись в социальных сетях. Астрономы зафиксировали излучение за несколько дней до максимального сближения объекта с Землей, которое произошло 19 декабря 2025 года.Однако в момент наибольшего сближения радиоизлучение резко ослабло, что сделало объект практически невидимым в радиодиапазоне. Эта динамика породила среди части наблюдателей предположения о возможном намеренном «отключении» передачи.Часть ученых склонны полагать, что зафиксированные сигналы не являются случайными всплесками или фоновым шумом, а представляют собой устойчивые и обнаруживаемые излучения, потребовавшие организации специальных наблюдательных кампаний.Анализ данныхСигналы принял один из самых чувствительных в мире радиотелескопов MeerKAT в...
Читать далее

Интересное

новости СПб дтп ленобласть смерть полиция суд погода авария Россия убийство петербург следствие пожар пробки прокуратура вода проверка пулково наркотики музыка деньги нарушения ученые мчс Госдума уголовное дело долги жильё мошенники такси снег александр дрозденко таможня спасатели приставы транспорт фото подросток расписание аэропорт пулково автобус космос зарплата Россельхознадзор Александр Колесов

Новости дня

Ленинградская область

За 2025 год в Ленобласти не упразднили ни одного населенного пункта

Наука

ЦРУ отказалось раскрыть данные об объекте 3I/ATLAS

Новости

Традиции, угощения и запреты на Рождество у православных христиан

Новости

Двух водителей задержали за дрифт на парковке ТЦ в Петербурге

Новости

В Госдуме предложили вести для многодетных семей «транспортную карту»

Ленинградская область

После ликвидации возгорания в многоквартирном доме обнаружены тела двух мужчин

Ленинградская область

Мужчина провалился под лед в Волховском районе Ленобласти

Наука

Ученые нашли в «мусорной» ДНК ключи к пониманию болезни Альцгеймера

Наука

Вирус томатов поможет оценивать эффективность очистки воды

Город

Колесов рассказал петербуржцам о приходе тепла после ночных морозов

Город

Метро и наземный транспорт Петербурга будут работать круглые сутки в Рождество

Новости

Мужчина пострадал при пожаре на Угольной улице в Петродворцовом районе

Ленинградская область

Полиция проверит обстоятельства смерти мужчины после конфликта в Тельмане

Новости

Как обезопасить себя от мошенников во время новогодних каникул

Ленинградская область

Дрозденко предупредил об ограничениях скорости мобильного интернета

Город

Груши стали самыми популярными импортными фруктами в 2025 году

Новости

Спасатели тушат 300 «квадратов» пожара на Угольной улице в Петербурге

Новости

Режим угрозы БПЛА привел к задержкам 16 рейсов в аэропорту Пулково

Новости

Во вторник в Пулково временно ограничили прием и выпуск самолетов

Новости

В Петербурге отменили двухдневную программу ледового балета

Новости

За 2025 год в Петербурге спрос на тренеров вырос на 38%

Ленинградская область

Прокуратура начала проверку организации охоты в Кингисеппском районе Ленобласти

Ленинградская область

После столкновения катеров в Выборгском заливе было возбуждено уголовное дело

Город

ДТП возле Московского вокзала парализовало движение в центре Петербурга

Город

Петербуржцы жалуются на грязные и неочищенные от снега остановки

Новости

Охотник случайно убил пассажира автомобиля в Ленобласти

Новости

Таможенники Петербурга пресекли поставку партии наркотиков на 600 млн рублей

Наука

Ученые фиксируют аномальные радиосигналы от межзвездной кометы 3I/ATLAS

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb