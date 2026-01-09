В 2026 году Земля может столкнуться с выбросом пыли и газа от 3I/ATLAS

Американский геолог Стефан Бернс сообщил, что в марте 2026 года Земля и Юпитер могут столкнуться с последствиями выброса пыли и газа межзвездным объектом 3I/ATLAS.

Возможные последствия для планет

На своем YouTube-канале Бернс сообщил о возможном прохождении Земли и Юпитера через шлейф пыли и газа, выброшенного межзвездным объектом 3I/ATLAS. По его мнению, это событие произойдет в марте 2026 года и может отличиться заметными последствия.

Бернс указал на исторический прецедент 1833 года, когда на планету обрушился метеоритный дождь, вызвавший в обществе панические настроения.

Ученый предположил, что в данном случае взаимодействие будет происходить с остаточным следом объекта и проявится в виде пылевой бури, при этом основной удар придется на Юпитер и его спутники.

Наблюдения аномальной радиоактивности объекта

Отдельное внимание научного сообщества привлекли аномальные радиосигналы, зафиксированные от 3I/ATLAS. Как сообщается, сигналы были приняты радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке. Анализ данных показал, что сила и регулярность излучения не соответствуют типичным моделям для естественных небесных тел, таких как кометы или астероиды.

Однако радиоизлучение резко ослабло в момент максимального сближения объекта с Землей 19 декабря 2025 года, что породило ряд спекулятивных трактовок данного факта. В ответ на эти наблюдения ряд обсерваторий, включая учреждения, сотрудничающие с НАСА, активировали программы мониторинга объекта.

Реакция официальных структур и научные гипотезы

Ситуация приобрела дополнительный резонанс после официального ответа Центрального разведывательного управления США на запрос по Закону о свободе информации. ЦРУ отказалось подтверждать или опровергать наличие у него документов, касающихся 3I/ATLAS, сославшись на положения о защите государственной тайны.

Ранее ученый из Гарварда Ави Леб высказывал предположение о том, что поведение объекта отличается от характеристик обычных комет, что позволяет рассматривать версию о его возможном искусственном происхождении. После сближения с Землей 3I/ATLAS продолжает движение в направлении системы Юпитера.