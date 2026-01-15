Выставка о Великом русском северном пути открылась в Париже

В Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) на набережной Жака Ширака в Париже открылась выставка «Великий русский северный путь: золотая нить столетий».

Экспозиция, организованная московским Новодевичьим монастырем, посвящена историческому маршруту протяженностью 5 тысяч километров, проходящему через 12 регионов России.

Как заявил на церемонии открытия посол России во Франции Алексей Мешков, путь начинается от Новодевичьего монастыря в Москве и заканчивается на Соловецких островах. Он проходит через древние храмы и монастырские ансамбли, 14 из которых входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выставка знакомит посетителей с художественными традициями, развивавшимися под покровительством обители с XVI века. Особое внимание уделено возрождаемому сестрами монастыря искусству золотного шитья, техники которого использовались еще при царице Ирине Годуновой.

Настоятельница Новодевичьего монастыря игуменья Маргарита отметила, что экспозиция также представляет работы современных мастеров, сохраняющих древние ремесла. Парижский центр стал первой площадкой, где представлен этот проект.

Открытие выставки приурочено к 10-летию Российского духовно-культурного православного центра в Париже, который начал работу 19 октября 2016 года.