Судебные приставы восстановили на работе уволенного юриста в Петербурге

Судебные приставы Центрального района Санкт-Петербурга обеспечили исполнение решения суда о восстановлении на работе незаконно уволенной сотрудницы кафе.

После предупреждения руководства организации об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта женщина была возвращена на прежнюю должность.

Как сообщили в пресс-службе Главное управление ФССП по Петербургу, 52-летняя жительница Петербурга с 2022 года работала юристом в кафе, после чего ее уволили. Женщина обратилась в Пушкинский районный суд, который удовлетворил ее иск о восстановлении на работе.

Судебный пристав вручил руководству организации требование о немедленном исполнении решения суда. В установленный срок работодатель издал приказ о восстановлении сотрудницы в должности и направил его копию приставу. После этого исполнительное производство было окончено в связи с фактическим исполнением требований, права юриста восстановлены.