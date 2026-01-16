На станции метро «Пионерская» в Петербурге временно закрыт вход

На станции Петербургского метрополитена «Пионерская» временно закрыт вход для пассажиров. Причиной стала внеплановая остановка эскалатора. В настоящее время станция работает только на выход.

В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» сообщили, что к объекту выехали аварийно-восстановительные формирования для устранения неисправности и скорейшего восстановления нормальной работы.

Пассажирам рекомендуют использовать для посадки соседние станции — «Удельную» и «Черную речку». Также СПб ГКУ «Организатор перевозок» советует на время устранения неполадок добираться наземным общественным транспортом.