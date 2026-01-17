Чемпионат Европы в Шеффилде раскритиковали за низкий уровень катания

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2026 года в Шеффилде завершился победой эстонской фигуристки Нины Петрыкиной. Турнир сопровождался многочисленными ошибками лидеров и вызвал критику относительно общего уровня женского одиночного катания.

В английском Шеффилде завершился женский турнир в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию. Победу с результатом 216,14 балла одержала эстонка Нина Петрыкина, ставшая единственной участницей, исполнившей произвольную программу без ошибок.

Второе место заняла представительница Бельгии Луна Хендрикс, упавшая в ходе выступления и набравшая 191,26 балла. Третьей стала итальянка Лара Наки Гутманн с 186,87 балла. При этом общий уровень соревнований вызвал разочарование у экспертов.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил о деградации женского фигурного катания в Европе, отметив резкий контраст с прогрессом в технической сложности программ в России. Его мнение поддержал фигурист Дмитрий Козловский. Он заявил, что подобные турниры интересуют в основном самих участниц и их близкий круг, но не привлекают широкую аудиторию.

Чемпионка Европы 2023 года Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, также не смогла показать высокий результат, заняв промежуточную позицию с суммой 184,36 балла.