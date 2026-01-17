После дела Долиной пенсионеры решили сменить тактику в судах

Продавцы квартир стали массово ссылаться на собственную невменяемость вместо заявлений о давлении мошенников. Юристы отмечают смену стратегии после судебного решения по делу Ларисы Долиной.

После судебной победы певицы Полины Лурье над Ларисой Долиной в Верховном суде в практике оспаривания сделок с недвижимостью наблюдается новая тенденция.

Теперь пожилые продавцы квартир начали отказываться от стандартных формулировок о «давлении» и «обмане». Вместо этого они все чаще утверждают, что не осознавали последствий своих действий из-за психического расстройства или временного нарушения здоровья на момент сделки.

Telegram-канал Mash сообщил об инциденте с 70-летней женщиной, которая в 2024 году продала квартиру 47-летней покупательнице, оформившей долгосрочную ипотеку.

Изначально пенсионерка заявляла, что вырученные средства у нее выманили мошенники, но после дела Долиной сменила правовую позицию. Теперь она настаивает на собственной невменяемости в момент подписания документов.

Как отмечают эксперты, подобный переход от сильного аргумента к слабому все же создает риски для покупателей. Если суд сочтет доказательства невменяемости убедительными, добросовестный приобретатель может потерять жилье и деньги.