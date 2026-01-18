Дочь Эндрю прекратила все общение с отцом из-за скандала с Эпштейном

Принцесса Евгения полностью прекратила общение со своим отцом, герцогом Йоркским Эндрю. Причиной стал скандал вокруг его связей с Джеффри Эпштейном. Она не навещала отца на Рождество вместе со своей семьей.

По данным The Mirror, 35-летняя принцесса Евгения полностью прекратила общение со своим отцом, бывшим герцогом Йоркским Эндрю. Причиной стал скандал из-за его связей с Джеффри Эпштейном.

Также стало известно, что принцесса не навещала отца вместе с семьей на Рождество и не поддерживает с ним контактов. Источники описывают ситуацию как полный разрыв, сравнивая его с уровнем отчуждения Бруклина Бекхэма от своего отца.

Напомним, что Эндрю лишили королевских титулов в октябре прошлого года. Его старшая дочь принцесса Беатрис пытается сохранить отношения с отцом и близость с королевской семьей.

Кроме того, бывший герцог вынужден покинуть свою резиденцию в особняке Ройал Лодж. Ожидается, что он переедет в поместье Марш Фарм в Норфолке. Его личные вещи и ценные произведения искусства сейчас хранятся на охраняемом складе в Южном Лондоне.