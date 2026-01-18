В Ленобласти подготовили 35 купелей для крещенских купаний

На территории Ленинградской области к празднованию Крещения Господня оборудовали 35 официальных мест для купания. Купели будут доступны для верующих 18 и 19 января.

К празднику Крещения Господня в Ленинградской области подготовили 35 официально обустроенных мест для традиционного купания. В пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что мероприятия будут проходить 18 и 19 января. Согласно опубликованному списку, 22 купели расположены на открытых водоемах — реках, озерах и Финском заливе, а 13 организованы на территориях храмовых комплексов в виде искусственных прорубей или бассейнов.

Среди мест для окунания — бухта Салакка-Лахти в Выборге, озеро Сырково у Тихвинского монастыря, река Оредеж в Вырице, а также множество других точек в различных муниципальных районах. Для каждой купели утверждены конкретные временные интервалы работы в течение двух дней.

Представители администрации региона уточнили, что в Кингисеппском и Лужском муниципальных районах, а также в Сосновоборском городском округе проведение организованных крещенских купаний в текущем году не планируется.

Власти рекомендуют участникам обрядов соблюдать меры предосторожности и учитывать состояние своего здоровья.