В Петербурге запустили рубрику об истории городского транспорта

В Санкт-Петербурге стартовала новая рубрика, посвященная уникальным экспонатам городских транспортных музеев.

Как отметил временно исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков, цель проекта — познакомить горожан и гостей города с живыми символами транспортной эпохи.

Первым экспонатом рубрики стал автобус ЗИС-154 — первый в СССР серийный городской автобус вагонной компоновки с цельнометаллическим кузовом. Его производство началось в 1946 году на заводе имени Сталина, сообщает пресс-служба Комтранса Петербурга.

Модель отличалась рядом новаторских решений: несущий кузов, мягкие сиденья, отопители салона и гибридная силовая установка (дизель-генератор и электродвигатель), обеспечивавшая плавный ход.

Первые автобусы вышли на маршруты Москвы 8 июля 1947 года, а вскоре появились и в Ленинграде, где работали до 1958 года. Всего было выпущено 1165 экземпляров. Однако сложность конструкции, трудности с обслуживанием и дефицит запчастей привели к завершению производства модели.