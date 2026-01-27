В Первом автобусном парке открылась выставка c фотографиями Дороги жизни

В годовщину полного освобождения Ленинграда в Санкт-Петербурге открылась выставка «Дорога жизни. Потерянный альбом».

В честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда в городе открылась выставка «Дорога жизни. Потерянный альбом». Экспозиция разместилась в здании Первого автобусного парка, который в годы блокады был отправной точкой для машин, следовавших по легендарной трассе. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

По его словам, на выставке представлены уникальные фотографии, сделанные в зиму 1941–1942 годов командиром взвода автобатальона Николаем Зубцовым. На этих кадрах запечатлен ежедневный героический труд водителей, который проходил под артиллерийским огнём и налетами вражеской авиации. По Дороге жизни за 84 дня было эвакуировано свыше полумиллиона человек.

Вице-губернатор добавил, что этот бесценный фотоальбом считался утраченным. Его обнаружил и вернул городу коллекционер из Петербурга Андрей Шабанов. Спустя свыше 80 лет архив стал частью масштабной работы по сохранению исторической памяти, которую ведет СПб ГУП «Пассажиравтотранс».