С февраля в России увеличат выплаты для инвалидов и ветеранов

С 1 февраля в России на 5,6% будут проиндексированы социальные выплаты для ряда категорий граждан, включая инвалидов, ветеранов и семей с детьми.

Выплаты инвалидам и ветеранам

Ежемесячная денежная выплата инвалидам I группы составит 6,1 тысячи рублей. Для инвалидов войны и участников Великой Отечественной с инвалидностью данная сумма увеличится до 8,7 тысячи рублей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в разговоре с ТАСС.

По его словам, выплаты ветеранам боевых действий после индексации достигнут 4,8 тысячи рублей, а участникам ВОВ — 6,5 тысячи рублей. Нилов подчеркнул, что повышение происходит автоматически и не требует подачи дополнительных заявлений от граждан.

Поддержка семей с детьми

Февральская индексация также затронет меры поддержки семей. Размер материнского капитала для семей, не распоряжавшихся его средствами, превысит 729 тысяч рублей, увеличившись более чем на 38 тысяч. При оформленном капитале на второго ребенка без использования средств сумма вырастет примерно на 51 тысячу рублей, достигнув 963 тысяч. Индексации подлежит и остаток средств по уже использованным сертификатам.

Также вырастут ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и единовременная выплата при рождении. Последняя составит 28,5 тысячи рублей. Семьям, усыновляющим ребенка-инвалида, ребенка старше восьми лет или сразу несколько детей-сирот, единовременная выплата превысит 217 тысяч рублей.

Другие выплаты

Повышение коснется и сферы социального страхования. Будут увеличены страховые выплаты работникам, получившим производственную травму или профессиональное заболевание. Так, максимальный размер единовременной страховой выплаты составит 163,6 тысячи рублей.

Предельная сумма больничного листа в связи с несчастным случаем на производстве увеличится до 503 тысяч рублей, а максимальный размер ежемесячной страховой выплаты при утрате трудоспособности достигнет 125,8 тысячи рублей.

По данным Социального фонда России, все указанные выплаты будут перечисляться в новом размере автоматически.