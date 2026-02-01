Следователи сосредоточились на двух версиях исчезновения семьи Усольцевых

Следствие по делу об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжает рассматривать две основные версии: несчастный случай или преступление.

Об этом заявила заместитель руководителя управления ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова. По ее словам, изначально изучались три версии: добровольное исчезновение семьи, несчастный случай в тайге и криминальное происшествие. Версия о сознательном уходе была полностью исключена на основании собранных доказательств.

Сейчас следствие планомерно отрабатывает две оставшиеся гипотезы. С учетом уже установленных обстоятельств приоритетной считается версия о несчастном случае, который мог произойти с семьей на труднодоступной территории Кутурчинского Белогорья, пишет «ФедералПресс».

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в урочище Буратинка 28 сентября 2025 года и вскоре перестали выходить на связь. Активные поиски с участием более 1500 человек из разных регионов страны были прекращены 12 октября, не дав результата. Расследование продолжается.