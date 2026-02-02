Шоу Меган Маркл на Netflix может не получить третьего сезона

Второй сезон шоу Меган Маркл на Netflix показало крайне низкие рейтинги во второй половине 2025 года. Инсайдеры сообщают, что проект не будет продлен на третий сезон.

Рейтинги стримингового проекта

Официальные данные Netflix за вторую половину 2025 года показали крайне низкие результаты шоу With Love, Meghan. Второй сезон проекта вышел в августе и занял 1224-е место среди самых просматриваемых программ на платформе за период с июля по декабрь.

За отчетный период сериал собрал два миллиона просмотров и 9,7 миллиона часов. Праздничный спецвыпуск вышедший 3 декабря показал немного лучший результат заняв 1022-е место в рейтинге с 2,4 миллиона просмотров. Первый сезон запущенный в марте 2025 года лишь ненадолго попал в первую десятку чарта благодаря первоначальному интересу зрителей.

На этом фоне инсайдеры сообщили что проект не получит третьего сезона. По их данным сейчас обсуждаются лишь возможные тематические спецвыпуски без конкретных планов по их реализации.

Причины неудачи

Эксперт по королевской семье Дженни Бонд предположила, что Меган Маркл взялась за слишком сложную задачу. Она отметила, что рынок программ о стиле жизни, кулинарии и рукоделии является перенасыщенным как на телевидении, так и в социальных сетях.

По мнению эксперта, в шоу не было уникального предложения, за исключением статуса ведущей как жены принца Гарри, который почти не появлялся в кадре. Дженни Бонд также указала на то, что проект не снимался в собственном доме пары, что лишило зрителей возможности заглянуть в их частную жизнь. Эксперт пришла к выводу, что герцогине следует вернуться к актерской карьере или сосредоточиться на развитии своего потребительского бренда As Ever, который демонстрирует некоторые признаки коммерческого потенциала, хотя официальные данные о продажах не разглашаются.

Реакция на развитие бренда

Одновременно с медийными проектами Меган Маркл развивает собственный бренд товаров для дома As Ever. В ассортименте представлены джемы, мед, чаи, а также товары для дома.

Новая инициатива бренда также вызвала неоднозначную реакцию. Ожидая анонс специальной коллекции к 14 февраля, поклонники увидели лишь пополнение запасов существующего малинового джема.

Это привело к волне разочарования в социальных сетях где пользователи упрекали компанию в отсутствии новизны и попытках распродать старые остатки. Такая реакция демонстрирует сложности бренда в формировании лояльной аудитории и поддержании устойчивого интереса к своему продукту.