Дмитрий Тарасов опроверг слухи о финансовых проблемах

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов ответил на критику и слухи о своем финансовом состоянии. Он назвал соответствующие публикации в СМИ клеветой и рассказал о новом проекте по созданию футбольной команды в Серпухове.

Опровержение слухов

Дмитрий Тарасов выступил с заявлением в связи с появившимися в Сети публикациями о его финансовом состоянии. В ряде источников обсуждалась информация о налоговой задолженности спортсмена на сумму около 300 тысяч рублей.

В социальных сетях 38-летний бывший футболист назвал подобные сообщения набором слухов и домыслов. Он обвинил некоторые СМИ в стремлении получить быструю популярность на громком имени, не утруждая себя проверкой фактов.

Тарасов подчеркнул, что все свои юридические и финансовые вопросы решает строго в соответствии с законом и без участия «фантазеров из редакций». Он также предупредил авторов подобных материалов о возможной ответственности за клевету. Обращаясь к аудитории, экс-игрок «Локомотива» посоветовал не доверять непроверенным сенсациям, добавив, что реальная жизнь гораздо интереснее.

Новый спортивный проект

Дмитрий Тарасов также рассказал о своих профессиональных планах. Он сообщил об активных тренировках и работе по популяризации спорта в социальных сетях. Главным деловым начинанием он назвал создание новой футбольной команды в подмосковном Серпухове.

Цель проекта — развитие футбола в городе, привлечение местной молодежи к спорту и построение долгосрочного дела. Недавно Тарасов посетил серпуховский стадион. По его словам, именно там начнется новая спортивная история. Его визит вызвал интерес у местных жителей. Так, некоторые родители приехали на стадион вместе с детьми.

Признавая предстоящий большой объем работы, экс-футболист предложил своим подписчикам в соцсетях поучаствовать в создании клуба, предложив варианты его названия. Ранее у Тарасова уже был опыт организации футбольной команды, но тот проект не стал долгосрочным и был закрыт.

Семья бывшего футболиста

Важную роль в жизни спортсмена играет поддержка семьи. Его супруга, модель Анастасия Костенко, неизменно выступает на его стороне. Пара воспитывает четверых детей и недавно отпраздновала восьмую годовщину свадьбы.

По этому случаю Костенко поделилась в социальных сетях откровенными размышлениями о семейной жизни. Она написала, что семья остается для них самым ценным проектом, а за восемь лет совместной жизни они научились лучше слышать и понимать друг друга, проходя через разные этапы.

Напомним, что Дмитрий Тарасов российский футболист, полузащитник. Он наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив» и сборную России. В его активе — звание чемпиона России и три победы в Кубке России. Профессиональную карьеру Тарасов завершил в 2021 году.