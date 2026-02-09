В Петербурге суд подтвердил законность решения УФАС о рекламе ВТБ

Суд поддержал решение УФАС Санкт-Петербурга по делу о рекламе банка ВТБ.

Ранее антимонопольная служба признала рекламную рассылку кредитной организации ненадлежащей. Суд установил, что банк направлял рекламу без предварительного согласия абонентов, что является прямым нарушением Закона «О рекламе». Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

Кроме того, рекламные материалы не содержали обязательных сведений о лице, оказывающем финансовые услуги. По мнению суда, отсутствие такой информации могло вводить потребителей в заблуждение.

Представители банка не согласились решением антимонопольного ведомства, обжаловал его в арбитражном суде. Однако суд апелляционной инстанции, рассмотрев доводы сторон, полностью отказал кредитной организации в удовлетворении заявленных требований, поддержав позицию УФАС.