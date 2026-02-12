Петербуржец погиб при пожаре в квартире на Бухарестской улице

При пожаре в двухкомнатной квартире на Бухарестской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга погиб один человек. Из зоны возгорания спасатели эвакуировали 20 жильцов.

Сообщение о пожаре спасатели получили в семь утра 12 февраля. Пламя вспыхнуло в многоквартирном доме на Бухарестской улице. В двухкомнатной квартире огонь охватил 50 квадратных метров. Из зоны задымления спасатели эвакуировали 20 человек.

В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего. Ликвидировать возгорание пожарным удалось в 08:37. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. К тушению привлекались 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Также представители ведомства отметили, что в результате пожара пострадали семь человек. Их госпитализировали в одно из медицинских учреждений Северной столицы.