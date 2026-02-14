День святого Валентина в 2026 году: история, традиции и дата празднования

День святого Валентина традиционно отмечают 14 февраля в католическом и протестантском мире. В 2026 году данный праздник выпадает на субботу. Его история насчитывает свыше полутора тысяч лет, однако романтическая составляющая закрепилась лишь в XIV веке.

Историческое развитие

Точное происхождение праздника достоверно не установлено. Существует две основные версии: либо День всех влюбленных ведет начало от древнеримского фестиваля плодородия Луперкалий, либо связан с почитанием христианских мучеников по имени Валентин.

Исторические источники упоминают двух святых с этим именем, казненных в III веке. Валентин-пресвитер был обезглавлен в Риме, Валентин-епископ — в Интерамне. Оба погребены у Фламиниевой дороги. В православной традиции дни их памяти приходятся на 19 июля и 12 августа соответственно.

В 496 году папа Геласий I объявил 14 февраля Днем святого Валентина, предположительно стремясь вытеснить языческие торжества. Однако романтический подтекст праздник обрел лишь в Средневековье. Английский поэт Джеффри Чосер в поэме «Птичий парламент» впервые связал этот день с выбором птицами пар. В XV веке герцог Орлеанский написал из Тауэра своей жене любовное послание, которое считается первой сохранившейся валентинкой.

Традиции празднования в разных странах

В Великобритании в XVIII веке было принято обмениваться самодельными открытками. Итальянцы называют 14 февраля сладким днем и дарят в основном кондитерские изделия. Во Франции устраивают изысканные ужины с шампанским. В Дании популярны засушенные белые цветы, а в Испании романтичным жестом считается отправка послания с почтовым голубем.

Североамериканский формат праздника носит светский характер. Здесь проходят вечеринки, школьники обмениваются валентинками со всеми одноклассниками, а одиночество в этот день считают дурной приметой.

Японская традиция с середины XX века велит дарить мужчинам шоколад. Это скорее знак внимания, не обязательно связанный с романтическими чувствами.

В ряде государств с консервативными религиозными нормами День святого Валентина находится под запретом. К таким странам относятся Саудовская Аравия и Пакистан, где празднование официально признано противоречащим местным культурным традициям.

Традиции праздника в России

В Российской империи День святого Валентина отмечали преимущественно в дворянской среде. После 1917 года традиция прервалась и вернулась только в 1990‑е. Пик популярности пришелся на 2007 год, тогда праздник встречали около 50% россиян. К 2023 году доля планирующих его отмечать сократилась до 13%. Согласно последним опросам, лишь 30% респондентов считают 14 февраля праздником.

С 2008 года в России официально учрежден День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских 8 июля. Князь Петр и крестьянка Феврония почитаются как образец супружеской верности. Символом праздника избрана ромашка, а супружеские пары с многолетним стажем награждаются медалью «За любовь и верность».