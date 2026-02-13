Авито ищет стажёров: год до мидла и бесплатные консультации психолога

До 17 февраля Авито принимает заявки на Avito Analyst Bootcamp — годовую программу для будущих продуктовых аналитиков и BI-разработчиков. Участникам обещают корпоративную технику, наставника, обучение в Академии Аналитиков и зарплату. За год стажёры должны пройти путь до уровня middle, лучшие получат предложение о постоянной работе. Набор открыт для студентов технических, математических и IT-специальностей со второго курса, готовых уделять проекту не менее 30 часов в неделю.

До 23 февраля продлится отбор на шестимесячную стажировку для продакт-менеджеров. К участию приглашаются студенты бакалавриата 2–4 курсов, специалитета 4–5 курсов, магистратуры 1–2 курсов и выпускники. Необходимо разбираться в продуктовых метриках, качественных и количественных исследованиях, A/B-тестах. Формат работы — удалённый или гибридный, полный день. Помимо техники и образовательных ресурсов, Авито компенсирует питание и предоставляет бесплатные консультации психолога и юриста. После стажировки можно перейти на девятимесячный Product Bootcamp, который поможет дорасти до мидла. Отбор состоит из теста, продуктового кейса, видеоинтервью и двух собеседований.

Татьяна Семина, руководитель направления по работе с молодёжью в Авито, подчеркнула: компания делает ставку на комьюнити и наставничество, чтобы новички могли решать реальные бизнес-задачи. Авито остаётся самой посещаемой онлайн-платформой объявлений в мире: ежемесячно сервисом пользуются 72 миллиона человек, ежесекундно совершается более десяти сделок.