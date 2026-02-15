За что критикуют экс-тренера сборной России Татьяну Тарасову

Татьяна Тарасова 13 февраля отмечает 79‑летие. За десятилетия тренерской карьеры она воспитала больше 50 чемпионов, но ее резкие высказывания не раз становились причиной скандалов. От конфликта с командой Этери Тутберидзе до обмена колкостями с бывшими ученицами.

Путь в профессию

Татьяна Тарасова родилась в семье знаменитого хоккейного и футбольного тренера Анатолия Тарасова. В четыре года она встала на коньки и выступала в паре с Георгием Проскуриным, участвовала во Всемирной Универсиаде 1966 года.

Карьера фигуристки оборвалась из-за тяжелой травмы плеча, после которой рука неоднократно выпадала. Долгое время в спортивных кругах обсуждали возможную причастность к завершению ее карьеры тренера Елены Чайковской. Сама Тарасова признавала, что Чайковская создала условия, при которых она перестала быть заметной на соревнованиях.

В начале 1970-х она привела к победе первую пару на чемпионате СССР, а в 1975 году Ирина Моисеева и Андрей Миненков выиграли международные соревнования.

Тренерская философия

Тарасова стала самым молодым заслуженным тренером Советского Союза. Ее группа завоевывала награды европейских и олимпийских турниров. Среди учеников — Ирина Роднина, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин, Алексей Ягудин, а также иностранные фигуристы Саша Коэн, Денис Тен и Барбара Фузар-Поли.

Наставник славилась требовательностью, но при этом спортсмены называли ее «второй мамой». Особенно теплые отношения сложились с Ягудиным, который остается близким другом и защитником Тарасовой в публичных дискуссиях.

В 1990-е тренер создала ледовый театр «Все звезды», где выступила как режиссер и балетмейстер. С 2005 года она работает тренером-консультантом Федерации фигурного катания России, участвует в жюри телешоу «Ледниковый период. Дети».

Татьяна Тарасова не раз говорила о своей невостребованности. После завершения работы с Ягудиным ей перестали давать лед в Москве. В последние годы у тренера появились проблемы со здоровьем. На съемках «Ледникового периода» она передвигалась в инвалидном кресле, а финал проекта пропустила из-за госпитализации.

Скандалы и резонансные высказывания

Татьяна Тарасова регулярно оказывается в центре полемики из-за прямолинейных оценок. В 2018 году она раскритиковала выступление Михаила Коляды на Олимпиаде, назвав его провальным. В адрес Аделины Сотниковой тренер высказалась о бесконечных сообщениях о пропуске сезонов, назвав такое поведение недостойным олимпийской чемпионки.

Наибольший резонанс вызвали слова Тарасовой о приостановке карьеры Алины Загитовой. Татьяна Анатольевна заявила, что 18-летняя фигуристка не вернется в большой спорт и выразила сожаление что «всего тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни».

Команда Этери Тутберидзе болезненно восприняла эти комментарии отметив что за три программы Загитова показала больше чем другие за десять лет.

Поклонники даже направляли петицию на Первый канал. Однако Алексей Ягудин и ряд других фигуристов встали на защиту Тарасовой, назвав нападки недопустимыми. При этом многие высказывания консультанта находят поддержку у зрителей. Например, критика организации чемпионата Европы в Граце, который она назвала «сараем» и «дутым шатром».